Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أغربها الزبادى .. 4 أطعمة تسبب الإصابة بـ الالتهابات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:42 ص
التهاب
التهاب
Advertisements
لمياء الياسين
أطعمة عديدة تسبب الالتهابات المزمن فى الجسم إليك أبرز تلك الأطعمة عليك التخلص منها وعدم إدخالها لنظامك الغذائى إليك أبرزها يقدمها موقع " powerofpostivity "

1. الزبادي المجمد
يحتوي الزبادي المجمد على عنصرين التهابيين: الألبان والسكر. الأول هو الحليب. والتي قد تزيد من مستويات الهرمونات وهي مسببة للحساسية الشائعة وهو بروتين الكازين

ومع ذلك ، هناك بعض أنواع الزبادي المجمدة التي تحتوي على أشياء جيدة ، مثل البروبيوتيك وحليب جوز الهند - وعادة ما تكون على ما يرام للاستهلاك. فقط تأكد من التحقق من الملصق.

2. الفول السوداني

تناول حفنة من الفول السوداني أمرليس مضر لكن الفول السودانى من بين مسببات الحساسية الأكثر شيوعا. الأطفال الصغار عرضة بشكل خاص لخصائص الحساسية من المكسرات والإصابة بالالتهابات.

3. الأسبارتام

ببدائل السكر الغنية بمادة السبارتيوم تدمر الأنسجة العصبية داخل الدماغ وتؤدي إلى التهاب.


4. الكربوهيدرات المكررة

منتجات الدقيق الأبيض ، والمعروفة باسم "الكربوهيدرات المكررة" ، تتحلل بسرعة أثناء عملية الهضم وتتسبب في ارتفاع السكر في الدم. ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم يحفز استجابة التهابية قوية. هذا غالبًا ما يسبب أعراض التورم وآلام المفاصل والعضلات الشائعة في أمراض المناعة الذاتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقفى عنها فورا.. 6 عادات تدمر جهازك الهضمي

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب التهاب المفاصل

أطعمة تسبب الزهايمر وضعف التركيز.. رقم 2 صادم

احذر.. 5 أطعمة تدمر العقل أبرزها السمك

ترشيحاتنا

محاولا إخفاء وجهه.. ننشر لحظة خروج راجح قاتل شهيد الشهامة من المحكمة.. فيديو

رقم كبير جدا.. سوريا الديمقراطى تكشف عدد معتقلي داعش داخل سجونها ..شاهد

عضوة بمجلس النواب الأمريكي تستقيل بسبب علاقتها بموظف

تخلصي من سموم الجسم بـ 3 مكونات فقط من مطبخك

مقيم شعائر يكشف عن أمر غريب في أحد المساجد.. والإفتاء: ثوابك كبير عند الله

الإفتاء تكشف عن سورة تبعد الجن والشياطين عن المنزل وتُبطل السحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه