أغربها الزبادى .. 4 أطعمة تسبب الإصابة بـ الالتهابات

أطعمة عديدة تسبب الالتهابات المزمن فى الجسم إليك أبرز تلك الأطعمة عليك التخلص منها وعدم إدخالها لنظامك الغذائى إليك أبرزها يقدمها موقع " powerofpostivity "



1. الزبادي المجمد

يحتوي الزبادي المجمد على عنصرين التهابيين: الألبان والسكر. الأول هو الحليب. والتي قد تزيد من مستويات الهرمونات وهي مسببة للحساسية الشائعة وهو بروتين الكازين



ومع ذلك ، هناك بعض أنواع الزبادي المجمدة التي تحتوي على أشياء جيدة ، مثل البروبيوتيك وحليب جوز الهند - وعادة ما تكون على ما يرام للاستهلاك. فقط تأكد من التحقق من الملصق.



2. الفول السوداني



تناول حفنة من الفول السوداني أمرليس مضر لكن الفول السودانى من بين مسببات الحساسية الأكثر شيوعا. الأطفال الصغار عرضة بشكل خاص لخصائص الحساسية من المكسرات والإصابة بالالتهابات.



3. الأسبارتام



ببدائل السكر الغنية بمادة السبارتيوم تدمر الأنسجة العصبية داخل الدماغ وتؤدي إلى التهاب.





4. الكربوهيدرات المكررة



منتجات الدقيق الأبيض ، والمعروفة باسم "الكربوهيدرات المكررة" ، تتحلل بسرعة أثناء عملية الهضم وتتسبب في ارتفاع السكر في الدم. ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم يحفز استجابة التهابية قوية. هذا غالبًا ما يسبب أعراض التورم وآلام المفاصل والعضلات الشائعة في أمراض المناعة الذاتي.