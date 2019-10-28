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اقتصاد

محمد يوسف: العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تطورا كبيرا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية
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ولاء عبدالكريم
أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تربطها علاقات قوية مع السفارة الصينية بالقاهرة والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبري حيث وقعت الجمعية العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف منظمات الأعمال الصينية وهو ما يخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار في بيان للجمعية، الى أن مصر أول دولة تتبني مبادرة الحزام والطريق ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمرا اقتصاديا كبيرا عن اتحاد منظمات الأعمال الحرير والطريق "البريكا" بحضور 16 دولة من الأعضاء.

وقال "يوسف" ان العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في تزايد ونمو وشهدت تطورا كبيرا فى حجم الاستثمارات والدخول فى مشاريع مشتركة فى مختلف المجالات سواء بالتمويل أو بالخبرات، مؤكدا أن التبادل التجاري بين البلدين تطور بشكل كبير واصبحت المنتجات الصينية تغزو السوق الافريقية خاصة فى الصادرات الزراعية مثل البلح والعنب والموالح.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاستهداف أسواق افريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
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