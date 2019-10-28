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اقتصاد

الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن يتراجع 13% بالنصف الأول من العام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:58 ص
الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن
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وكالات
انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 12.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون دولار)، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم .

كان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 382.5 مليون دينار في النصف الأول من 2018، بحسب وكالات أنباء عالمية.

ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.
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