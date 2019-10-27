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توك شو

شاهد.. محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للمواطنين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال سيد البدري المشرف على مشروع تحسين الخدمات بمحافظة القاهرة، أن مشروع تحسين الخدمات بالمراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة هو مشروع جديد لتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتوفير منافذ متعددة جديدة لتلقى طلبات المواطنين.

وصرح سيد البدري المشرف على مشروع تحسين الخدمات بمحافظة القاهرة خلال تصريحاتة لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، لدينا 38 حي بمحافظة القاهرة بيخدموا 9.7 مليون مواطن، وأنه بالفعل تم تطوير 15 حي بالفعل وأصبحوا مميكنين وتم أنشاء مراكز تكنولوجية بداخلهم وأصبحت تلك المراكز تعمل من خلال تطبيق ويب أبلكيشين موحد على هذه المراكز.

وأوضح البدري ، أن هناك 12 حي أخرين قائم بيهم عملية التطوير، ويتم توفير الأجهزة والمعدات والشبكات من أجل أتمام عملية التطوير بيهم.

وأضاف البدري أن عملية تحسين الخدمة وتطوير المراكز يسبقها عدد كبير من الخطوات منها التدريب التقني على التطبيق، وتدريب الموظفين على أسلوب التعامل على الأجراءت الأدارية.
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