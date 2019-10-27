35 صورة لفرحة ضعاف السمع باكتشاف تاريخ حجر رشيد

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى في مكتب وزير الآثار بالتعاون مع قصر ثقافة القاهرة اليوم الأحد محاضرة عن الكتابة المصرية القديمة.



وكشفت رباب محمود مسئول ملف الاعاقة فى الإدارة أن المحاضرة شارك فيها وحضرها طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة مديحة قنصوة للصم وضعاف السمع،وننشر منها 35 صورة.



وأوضحت أن المحاضرة جاءت فى إطار اهتمام وزارة الآثار برفع الوعى الاثرى لطلاب المدارس وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة.



وقالت إن المحاضرة شارك فيها رامى يسرى مترجم الإشارة،وتعرف فيها الأطفال علي قصة فك شامبليون لرموز حجر رشيد واهمية الكتابة لمعرفة تاريخنا.



كما تعرفوا علي أنواع الخطوط المختلفة واستخداماتها، وأهمية دور الكاتب والفرق بين الكاتب والقارئ، كما استعرضت المحاضرة أدوات الكتابة علي مر العصور، والخامات التي استخدمها المصرى القديم للكتابة عليها.



وتاريخيا كان حجر رشيد وسيلة مهمة لفك رموز اللغة والحضارة المصرية القديمة،حيث تمكن العالم الفرنسي الشاب حينها چان-فرانسوا شامبليون من فك رموز الحجر،خاصة أنه كان عالمًا وخبيرا في اللغات القديمة.



والحجر من حجر الجرانوديوريت وموجود حاليا في المتحف البريطاني،وقد تم اكتشافه عام 1799 م،ويتضمن كتابات بثلاثة خطوط هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية.

