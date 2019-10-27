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شاهد.. منتدى مسك يناقش التحولات الذكية فى صناعة الإعلام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:40 م
منتدى مسك لإعلام
منتدى مسك لإعلام
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرا عن منتدى مسك للإعلام بالقاهرة والذى يناقش التحولات الذكية فى صناعة الإعلام.

وقال السفير السعودى بالقاهرة أسامة النقلى، "عندما تتحدث عن مصر فأنت تتحدث عن حضارة إشعاع فكرى وحضارى، وأن مصر بلد الإشعاع الحضاري، فنحن أمام مشروع كبير".

وفى السياق ذاته، قال ملحم الرياشى، وزير الإعلام اللبناني السابق، إن منتدى "مسك" مهم جدا وهو بعيد عن الجدل؛ فهو يتلقى آراء الشباب والخبراء، ويناقش كل المشكلات التى تواجه الإعلام العربى.

وطالبت الإعلامية ميسون نويهض، بإعطاء الحرية للشباب لإبداء آرائهم فى كل القضايا الحياتية وهو ما يركز عليه منتدى "مسك".

ويهدف منتدى "مسك" إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كل مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.

ويوفر المنتدى ورش عمل متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي، من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من الأساليب الأفضل لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام.
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