د. أحمد سعد عقل يكتب: لماذا تحولت الدراما من البناء إلى العنف؟!





كانت تجمع البيوت ملتفة منتظرة وقت إذاعتها... حتى جاء اليوم الذي تخلى فيه كثير من المشتغلين بالإعلام عن أمانتهم التي حُمّلوها، فأصابت أذواقَهم الأمراضُ، وسيطرت عليهم الأنانيةُ، وغاب عنهم أنهم أصحاب رسالة إصلاح للمجتمع، ومداواة أسقامه، فراحوا أدوات في أيدي مَن يسعى لهدم البنيان وتشتيت الشمل، وإظهار القبيح حسنًا، والنقائص كمالا، والرذائل فضائل، ونشر العنف بشتى الصور، وكأنهم عرفوا داء هذه الأمة فراحوا يلبسون ثياب الطبيب ويداونه بالسم الناقع، يدلسون علينا الحقائق، ويسمون الأشياء بغير أسمائها، ويطلقون عبارات تطير في الآفاق وتنتشر، وما هي إلا هدم لثوابت أمتنا العظيمة، وتحطيم لقدوتنا، ومحو لتاريخ كان عماده الأول حسن الخلق ونشر الفضيلة والتمسك بالمبادئ والمثل العليا.



لقد بات كل راغب متعة يبثها بين الناس ليثبت لنفسه دورًا في سلسلة الهدم، ويعين على نوع من الرذيلة والقبح، فتجتمع في عمل فني واحد رذائلُ لا عد لها ولا حصر، يقتدي بها عماد الأمة ومصدر عزها وثروتها الحقيقية، وهم كنوز مصر من النشء والشباب، ويبدأ المجتمع شيئًا فشيئًا في التخلي عن ثوابته، فيصيبه العطب والهشاشة؛ فيصير القتل أمرًا عاديًا، وتصير (البلطجة) نوعًا من القوة ودليلًا على العظمة والهيمنة بل والوجاهة لدى البعض، ويبدو الانحلال نوعًا من الحرية، وتنتشر المسكرات والمخدرات بداعي التباهي، وتنقض عُرى البيوت، ويصير سلطان الأبوة قهرًا، ومراقبة الأم لابنتها تَعدٍ على حريتها. ثم إن حدَّثتَ بعض هؤلاء (الفنانين) قالوا: هذا وصف لحال الشارع.



لا، ليس هذا الشارع المصري؛ بل هذا شارع افتراضي صنعته أيديكم الملطخة بدماء الفضيلة التي انقضضتم عليها لتقتلوها، بل هو شارعكم أنتم الذي سولت لكم أنفسكم أمرًا فارتكبتم جرمًا كجرم ابن آدم الأول، بل هي خيالاتكم وأنانيتكم التي سيطرت عليكم، فراحت أيديكم تسطر الشر، وعقولكم تزينه، وشيطانكم ينشره.



إنها صرخة مكلوم على ما آل إليه حال النشء البريء والشباب المقتدي بأشباه الرجال من هؤلاء.



أفيقوا من غفلتكم، وتنزهوا عن التشبه بأمثال هؤلاء، وعودوا إلى رشدكم فقد ضلت السفينة وجهتَها، واشتدت الريحُ، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وليس لها من دون الله كاشفة.



والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تتدخل مؤسسات الدولة المعنية لإعادة الدراما كما كانت أداة للبناء؟



حفظ الله الوطن وأبناءه من كل مكروه وسوء.

عاش المجتمع المصري آمنا مطمئنًا حقبًا متعددة من الزمن، لا يهزه اعتداء معتدٍ، ولا يقدر أن يقضي عليه غازٍ، وقد لعب الإعلامُ ولعبت الدراما دورًا كبيرًا في الحفاظِ على لُحْمَة الأمةِ المصرية، وتماسك بنيانها؛ فكانت الأفئدة تهتز لسماع لحنٍ وطني، وتطرب الآذان لسماع أنشودة أو أغنية تدعو لقوة الأمة المصرية وتدعم تماسكها، وكانت المسلسلات الدرامية ذات الطابع الوطني والمجتمعي لكبار المؤلفين والمنتجين والمخرجين وتمثيل كبار الفنانين ـ