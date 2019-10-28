نوع من البذور له مفعول السحر فى محاربة أمراض الشتاء

أطعمة عديدة عليك إدخالها لنظامك الغذائى لها مفعول السحر فى محاربة الإصابة بالالتهابات وتقليل أعراض اضطراب المناعة التى يعد الأطفال الأكثر إصابة بها فى الشتاء إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع powerofpositivity.



البروكلي: يحتوي البروكلي على الجلوتاثيون المضاد للأكسدة ، والذي يعمل بمثابة مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة.



الكركمين: العنصر النشط في الكركم ، الكركمين يعالج التهاب وآلام المفاصل وتصلبه.



بذور الكتان: أوميغا 3s لها خصائص تنظيم الجهاز المناعي قوية. يوفر بذور الكتان واحدة من أفضل مصادر هذا الأحماض الدهنية.



الشاي الأخضر: تشير الأبحاث الأولية إلى أن التركيز العالي لمركب EGCG في الشاي الأخضر قد يساعد في منع - وربما حتى المساعدة - علاج اضطرابات المناعة الذاتية.4