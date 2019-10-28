مش هتصدق.. طرق بسيطة للوقاية من نزلات البرد

التعرض للبرد من أكثر الأشياء التي تحدث في الشتاء، لذلك قدم موقع bold sky نصائح للوقاية من نزلات البرد:





- تناول الطعام الصحي مثل كالخضراوات والبروتينات والعدس، والشوربة، بالإضافة إلى الفاكهة.



- من الممكن استبدال القهوة والشاي ببعض المشروبات الدافئة والمفيدة كالزنجبيل والقرفة والنعناع.



- تقوية الجهاز المناعي عن طريق إدخال الثوم في الوجبات، بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها، مثل الجبن.



- الحرص على شرب من 6 إلى 8 أكواب يوميا من الماء، أو شرب شاي الأعشاب للحفاظ على الجهاز الهضمي.



- الحصول على القدر الكافي من النوم وعدم إرهاق الجسم لفترات طويلة.



- ممارسة الرياضة بشكل يومي للمساعدة في الحركة والنشاط والشعور بالدفء.

