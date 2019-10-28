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مرأة

مش هتصدق.. طرق بسيطة للوقاية من نزلات البرد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
التعرض للبرد من أكثر الأشياء التي تحدث في الشتاء، لذلك قدم موقع bold sky نصائح للوقاية من نزلات البرد:


- تناول الطعام الصحي مثل كالخضراوات والبروتينات والعدس، والشوربة، بالإضافة إلى الفاكهة.

- من الممكن استبدال القهوة والشاي ببعض المشروبات الدافئة والمفيدة كالزنجبيل والقرفة والنعناع.

- تقوية الجهاز المناعي عن طريق إدخال الثوم في الوجبات، بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها، مثل الجبن.

- الحرص على شرب من 6 إلى 8 أكواب يوميا من الماء، أو شرب شاي الأعشاب للحفاظ على الجهاز الهضمي.

- الحصول على القدر الكافي من النوم وعدم إرهاق الجسم لفترات طويلة.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي للمساعدة في الحركة والنشاط والشعور بالدفء.
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