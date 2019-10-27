برلماني عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية: الطبيب ماينفعش يتهان

أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه وزارة العدل الذي يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، معقبًا:" الطبيب ماينفعش يتهان ولابد من ضمان أمنه وسلامته".



وقال "حسب الله " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تشخيص أمراض البشر وعلاجها والتخفيف من أوجاع الناس وآلامهم، وللطبيب دور بارز في نهضة المجتمع وتقدمه ولذلك لابد أن يكون مؤمن بالشكل الكافي الذي يجعله يقوم بعمله على أكمل وجهة.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن هناك عقوبات رادعه للطبيب أيضا موجودة بقانون المسؤولية القانونية توقع على الطبيب في حالة الخطأ المهني الجسيم.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الصحة.



وقالت زايد: "راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات".



وشددت على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.



يأتي ذلك في أعقاب واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال بالقاهرة، مساء أمس السبت، من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.



وأكدت وزيرة الصحة أن "هناك واقعة ضد ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية".