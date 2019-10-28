استمرار إغلاق البنوك في لبنان بسبب الأوضاع

أعلنت جمعية مصارف لبنان، استمرار إغلاق البنوك اللبنانية حتى اليوم الاثنين، وتواصلت الاحتجاجات الشعبية فى مختلف المحافظات اللبنانية، ضد التردى الاقتصادى، وقرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيقات للتواصل عبر شبكة الإنترنت.



وذكر بيان أمس الأحد للجمعية أن البنوك ستظل مغلقة "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد" والبنوك اللبنانية مغلقة منذ عدة أيام عن عمل.