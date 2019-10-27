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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يدرس التفاوض مع نجم إنبي.. والخطيب يناقش تطوير قناة النادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:48 م
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 27 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

- بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك بعد الفوز فى الكونفدرالية على يانج افريكانز
تغلب فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز على يانج افريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الوطني فى ذهاب الدور الـ32 ملحق بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

- خطة مستقبلية واستثمار العائد.. الخطيب يناقش سيناريوهات تطوير قناة الأهلي
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة ودية مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بحضور العامري فاروق نائب الرئيس.

- بفرمان من فايلر.. الأهلي يسعى للحصول على خدمات نجم إنبي الشاب.. تفاصيل
قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طالب مسئولي النادي الأهلي بالتعاقد مع مدافع جديد بعد تكرار الإصابة لثلاثي النادي الأهلي "رامي ربيعة وسعد سمير ومحمود متولي".

- شباب الأهلي يفوز على المصري 7/ 3 في دوري الجمهورية
حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ فوزًا كبيرًا على نظيره المصري بنتيجة ٧ – ٣، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن الجولة الثامنة من دوري الجمهورية.

- بأمر فايلر.. غياب 7 لاعبين عن مران الأهلي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب 7 لاعبين.

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