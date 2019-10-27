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رياضة

اخبار نادي الزمالك.. ميتشو يعلق على انضمام زيزو لـ منتخب مصر وحازم إمام يحسم الجدل حول خوض الانتخابات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:44 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 26 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

ميتشو عن انضمام سيد زيزو لـ منتخب مصر: معنديش وقت للحديث في الإعلام



كشف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن رأيه بعد ضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لصفوف المنتخب الوطني.


حازم إمام يحسم الجدل بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة


كشف مصدر مقرب من حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة القدم عن موقف الثعلب الصغير بشأن خوض انتخابات نادي الزمالك في الدورة المقبلة.


ميتشو يرفض السفر إلى بلاده لهذا السبب


رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السفر إلى بلاده في فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال٣٢ لدوري ابطال افريقيا.


نجم الزمالك يقترب من الانضمام للمنتخب الأول


تلقى مسؤولو نادي الزمالك، تأكيدات من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، بانضمام أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأبيض، لمعسكر المنتخب المقبل.


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