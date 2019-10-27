اخبار نادي الزمالك.. ميتشو يعلق على انضمام زيزو لـ منتخب مصر وحازم إمام يحسم الجدل حول خوض الانتخابات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 26 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:كشف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن رأيه بعد ضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لصفوف المنتخب الوطني.كشف مصدر مقرب من حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة القدم عن موقف الثعلب الصغير بشأن خوض انتخابات نادي الزمالك في الدورة المقبلة.رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السفر إلى بلاده في فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال٣٢ لدوري ابطال افريقيا.تلقى مسؤولو نادي الزمالك، تأكيدات من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، بانضمام أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأبيض، لمعسكر المنتخب المقبل.