منى سامى: المراكز التكنولوجية تعمل بسياسة الشباك الواحد.. فيديو

قالت المهندسة مني سامي مديرة المركز التكنولوجي بالنزهة، أن الهدف الأساسي من أنشاء المراكز التكنولجية هو عزل مقدم الخدمة عن طالبها.



وأوضحت المهندسة مني سامي مديرة المركز التكنولوجي بالنزهة خلال حوارها التيفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المركز التكنولوجي يعمل على تيسير خدمة المواطنين بسهولة أكبر من السابق، وأن مبدأ الشباك الواحد يوفر على المواطنين تعب ومشقة كبيرة تضيع أوقاتهم بدون فائدة.



وأضافت المهندسة مني ، أن جميع المراكز التكنولوجية تجعل المواطن يتعامل بسياسة الشباك الواحد.

