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خالد عكاشة: اغتيال البغدادي يعمق من أزمات داعش ويدخله في دوامة .. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الفكرية والإستراتيجية، أن تنظيم داعش يعاني من حالة حصار خلال الفترة الماضية خاصة بعد هزيمته فى معارك شمال سوريا، فالتنظيم كان يسيطر على ثلاث محافظات سورية و3 محافظات عراقية، وكان يحكمها بالحديد والنار وينطلق منها العناصر لتجوب العالم.

وأضاف مدير المركز المصري للدراسات الفكرية والإستراتيجية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن اغتيال أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم سيعمق من أزمات داعش وسيدخله بدوامة ولكن لفترة قصيرة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك محاولات لعمليات انتقامية لجذب إنتباه العالم بأن التنظيم لم يمت.

وتابع مدير المركز المصري للدراسات الفكرية والإستراتيجية أن تنظيم القاعدة وداعش نموذجان يجب الإلتفات لهما خاصة أن تنظيم القاعدة لم ينتهي بعد مقتل أسامة بن لادن وسيطر على بعض المناطق وتنظيم داعش هو طبعة متطورة من هذا التنظيم.

وأشار مدير المركز المصري للدراسات الفكرية والإستراتيجية أن تركيا لعبت دور هام في عملية اغتيال البغدادي، وذلك لكي تمنع عنها العقوبات التي وقعها عليها الكونجرس الأمريكي.
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