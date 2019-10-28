محمد صلاح يصدم محبيه .. الإصابة تبعد نجم ليفربول عن الملاعب من أسبوع لـ 3 أسابيع

أصيب اللاعب المصري محمد صلاح فى كاحل القدم خلال مباراة ليفربول ، أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي يوم الأحد ، وأكد مدرب الفريق يورجن كلوب أن الإصابة ليست خطيرة.

قال الدكتور عمرو خليل ، استشارى العظام فى مستشفى القوات المسلحة سابقا، أن علاج الكدمة فى كاحل القدم يحتاج للشفاء فترة تتراوح بين أسبوع لـ أسبوعين، أما لو نتج عن الكدمة التواء أو تمزق فى الأربطة يحتاج المصاب فى هذه الحالة لشهر حتى يتمكن من المشى وشهرين حتى يستطيع الجرى ، وهذه الفترة ترجع إلى أن الأربطة تحتاج بعض الوقت حتى تعود لمطاطيتها.

أكد الدكتور يحيى عبدالشافى، استشارى الروماتيزم والطب الطبيعى، أن الكدمة من أسبوع لأسبوعين فى حال عدم وجود اصابة فى الأربطة حتى تعود الدورة الدموية لطبيعتها مع إجراء العلاجات الطبيعية المنزلية والالتزام بالدهان، الالتواء تهتك فى الأربطة أقصى فترة يقضيها فى الجبس شهر ونصف ويحتاج من شهرين لـ 3 شهور حتى تعود القدم لطبيعتها.

عرض موقع " footandankle-usa " أهم طرق علاج التواء الكاحل والمدة التى يستغرقها.

- ضع الثلج على منطقة الكاحل فور حدوث الإصابة

- الاشعة السينية تكن ضرورة إذا كان التواء الكاحل قوي

- الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم تجربة اى علاج دون استشارته

- يجب استخدام نظرية رايس وهى: الراحة، الثلج، الضغط، الارتفاع

- فى بعض الحالات يمكن لجراحة تقويم العظام والأطراف الداخلية توفير الاستقرار والتحكم.

عادة ما يكون وقت الشفاء 3 أسابيع فى الحالات البسيطة وقد تصل لـ 7 أسابيع فى الحالات الشديدة وقد تستمر لعدة أشهر فى بعض الحالات.