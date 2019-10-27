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رياضة

المنيا يعسكر بنجع حمادي استعدادا للألومنيوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:56 م
الجهاز الفني لنادي
الجهاز الفني لنادي المنيا
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رباب الهوارى
قرر الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونة، على الدخول في معسكر مغلق بمدينة طوبيا بنجع حمادي، استعدادا لثانى جولاته بالموسم الجديد أمام فريق الألومنيوم في المباراة التي ستقام علي استاد الألومنيوم الرياضي .

وصرح محمد عليان، مدير الكرة "لصدى البلد " بأن الكابتن سمير كمونة، المدير الفني للفريق قرر الدخول في معسكر بمدينة نجع حمادي ،والمبيت بها حتى ميعاد اللقاء الذي مقررله يوم الثلاثاء علي استاد الألومنيوم الرياضي .

وأشار عليان بأن الفريق أستعد بقوة للقاء الألومنيوم بعد التعادل السلبي في الجولة الأولي أمام فريق سوهاج .

يذكر أن قد أسفرت أولى مواجهات فريق المنيا بالموسم الجديد من الدوري الممتاز "ب" عن التعادل السلبي مع فريق سوهاج.
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