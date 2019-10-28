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بين الناس

سكان مركز أبو حمص بالبحيرة يشكون تعطل ماكينة رفع مياه الصرف.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سعد رمضان، المقيم فى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص زيادة منسوب مياه الصرف الصحى بالمركز ووصولها لبعض الأراضى الزراعية هناك.


وقال فى رسالته : نحن سكان مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة نعانى من زيادة منسوب مياه الصرف الصحى والماكينة المختصة برفع مياه المجارى معطلة مما أدى إلى وصول مياه المجارى إلى قطع من الأراضى الزراعية.

وناشد الأهالى المسئولين ضرورة التدخل لرفع المياه لحماية ما تبقى من أراض.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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