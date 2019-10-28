يتحمل تكلفة الإزالة المواطن.. برلمانيون يطالبون بحصر المباني الآيلة للسقوط.. وتوفير سكن بديل لأصحابها.. نصر الدين: لا يتم تنفيذ قرارات إزالة المباني الخطرة

برلماني: لا يتم تنفيذ قرارات إزالة المباني الخطرة

فرجانى: تكلفة هدم العقارات الآيلة للسقوط يتحملها المواطن

حنفى: يجب توفير سكن بديل لقاطنى المنشآت الآيلة للسقوط



تعد المنشآت الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التى تواجه الدولة المصرية، حفاظا على حياة المواطنين، وبالرغم من أنه يتم تحديد منشآت ومبان، خطرة وصدر قرارات بإزالتها إلا ان القرارات لا يتم تنفيذها لأسباب عديدة منها ان تكلفة الازالة يتحملها المواطن، وقد اثار عدد من نواب البرلمان هذا الموضوع مطالبين بضرورة حصر كافة المنشآت واجبة الازالة مع توفير سكن بديل لأصحابها وتنفيذ قرارات الإزالة سريعا.



فى البداية طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ للعديد من الأسباب، وذلك تمهيدا للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، والتى تصنف بالخطيرة أو شديدة الخطورة، وتمثل خطرا كبيرا على قاطنيها، وهناك العديد من هذه القرارات لم يتم تنفيذها سواء لعدم توفير مسكن بديل، أو بعض الأسباب الأخرى.



وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تكوين قاعدة بيانات دقيقة لجميع العقارات الآيلة للسقوط، بالإضافة لبحث أسباب عدم تفعيل قرارات الإزالة، ومن ثم يتم التعامل معها، سواء من خلال توفير وحدات مؤقتة بديلة لقاطنى هذه العقارات وتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أرواح المواطنين، أو ما شابه، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه قال النائب أحمد فرجانى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تشكل لجنة خاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، وتقوم هذه اللجنة بمعاينة وفحص المبانى والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح.



وتابع أحمد فرجانى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة سواء الهدم الجزئى أو الكلى للمنشأة، ويقوم المحافظ باعتماد قرار الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ استلام التقرير.



وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، يتم إبلاغ صاحب العقار بقرار اللجنة بعد اعتماد المحافظ له وكذا الوحدة المحلية وقسم الشرطة الواقع فى دائرتها العقار، ويلزم على صاحب العقار تنفيذ قرار اللجنة، ويجوز له التظلم ضد القرار خلال 15 يوما، وفى حالة تظلم صاحب العقار يتم تشكيل لجنة لتبت فى التظلم خلال 30 يوما، وفى حالة رفض صاحب العقار قرار لجنة التظلمات تقوم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذه على نفقة صاحب العقار.



وفى سياق متصل أكد النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، ان القانون كفل للمواطن الحق فى العيش و السكن الكريم، مؤكدا ضرورة حصر كافة المنشآت الايلة للسقوط على مستوى الجمهورية والتعامل معها حفاظا على أرواح المواطنين.



وطالب خالد حنفى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، بضرورة توفير مساكن بديلة للمواطنين الذين يسكنون فى منازل آيلة للسقوط، لحين الهدم والبناء مرة أخرى،وكذا توفير مساكن اقتصادية فى اماكن مناسبة للحياة الادمية لمحدودى الدخل تيسيرا عليهم.