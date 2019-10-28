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برلمان

أخبار البرلمان| 5 حالات لاسترداد الخاطب المهر والهدايا في قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. ومقترح بتعديل قانون العقوبات بعد قضية شهيد الشهامة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم الاحد 27 أكتوبر ، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

عقوبات تصل للإعدام .. البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب سن محمد راجح
أعلنت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة قانون العقوبات الخاصة بالأطفال لتوقيع عقوبات إضافية عليهم في هذه الحالات.

بعد الكشف عن سن راجح.. مجلس النواب يعتزم تعديل قانون العقوبات
تعتزم الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس النواب، التقدم بمقترح لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي التي أصبحت تهدد سلم المجتمع المصري وتروع الآمنين.

قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. 5 حالات لاسترداد الخاطب المهر والهدايا.. تفاصيل
أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.

الأب في المرتبة السادسة.. 13 فردا يحق لهم حضانة الطفل في قانون الأزهر للأحوال الشخصية
أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.

قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. زيادة نفقة الزوجة فى هذه الحالات.. تفاصيل
أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.
وتطرق قانون الأزهر للأحوال الشخصية فى مواده للحالات التى يجوز فيها زيادة نفقة الزوجة.

شلل في مدينة نصر نتيجة الأمطار.. تحرك برلماني ضد الحكومة بسبب أزمة الطقس
تقدمت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، بشأن أزمة الشلل المروري الذي تعرض له حي مدينة نصر بسبب هطول أمطار غزيرة.

البرلمان يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إجراء دراسة لإعادة احتساب تكلفة إنتاج الخبز على المخابز طبقا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، لن يكون له أى تأثير على زيادة سعر رغيف الخبز.

برلماني: تكلفة هدم العقارات الآيلة للسقوط يتحملها المواطن
قال النائب أحمد فرجانى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تشكل لجنة خاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، وتقوم هذه اللجنة بمعاينة وفحص المبانى والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح.

حقوق إنسان النواب: بيان البرلمان الأوروبي محاولات بائسة لتشويه الدولة المصرية
أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها اليوم، الأحد، إلى منطقة سجون المنيا الجديدة، أن بعض المنظمات الحقوقية تنشر افتراءات وأكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفين ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، بأنه محاولات بائسة لتشويه الدولة المصرية.
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