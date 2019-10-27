جامعه طنطا تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"..صور

استقبل الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، أعضاء لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة مصرية، بحضور الدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز عبد الدائم عميد كلية العلوم ، والدكتور محمد حسين وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق فايد المدير التنفيذي للمعلومات ، والدكتور وليد العشرى مدير المركز الاعلامي ، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة.



وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه المسابقة للعام الثاني علي التوالي بين الجامعات، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، الذى عُقد بجامعة القاهرة بالعام الماضى.



وتستند المسابقة على مجموعة من المعايير الإسترشادية، من حيث بنيتها التكنولوجية وتطبيق الجامعة للتحول الرقمي، وفعالية العملية التعليمية، وكفاءة البنية التحتية بالجامعات، وبالمدن الجامعية، وتنوع الأنشطة الطلابية وحجم المشاركة بها، بالإضافة إلى تقييمها من حيث خدمة المجتمع، والخدمات التدريبية، والأبحاث التطبيقية، وجهودها في حماية البيئة، والخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.



وضمت لجنة تقييم جامعة طنطا الدكتور صلاح هاشم، والعقيد أحمد البلتاحى ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، وهالة نصر الدين وداليا زيادة بالمكتب الفني لوزير التعليم العالي، وشيماء احمد بمجلس الوزراء.