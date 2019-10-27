بعثة المصري تغادر سيشل صباح غدًا الاثنين

بعد خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعته عصر اليوم بمضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل وانتهت بفوز المصري برباعية نظيفة تغادر بعثة المصري صباح غدًا الاثنين مقر اقامتها بأحد فنادق العاصمة فيكتوريا متوجهة إلى مطار سيشل الدولي ، حيث ستستقل البعثة في التاسعة الا الثلث بتوقيت سيشل طائرة الخطوط الجوية الإماراتية المتجهة إلى إمارة دبي ، لتصل الى دبي في تمام الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت دبي ، فيما تقضي البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تستقل الطائرة المتجهة الى القاهرة لتصلها في الخامسة والربع مساء غدا الاثنين.

