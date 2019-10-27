Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة المصري تغادر سيشل صباح غدًا الاثنين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:24 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري
Advertisements
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
بعد خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعته عصر اليوم بمضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل وانتهت بفوز المصري برباعية نظيفة تغادر بعثة المصري صباح غدًا الاثنين مقر اقامتها بأحد فنادق العاصمة فيكتوريا متوجهة إلى مطار سيشل الدولي ، حيث ستستقل البعثة في التاسعة الا الثلث بتوقيت سيشل طائرة الخطوط الجوية الإماراتية المتجهة إلى إمارة دبي ، لتصل الى دبي في تمام الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت دبي ، فيما تقضي البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تستقل الطائرة المتجهة الى القاهرة لتصلها في الخامسة والربع مساء غدا الاثنين.
Advertisements

ترشيحاتنا

محامي محمود البنا يكشف حقيقة حملة مطواة قبل مقتله

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

استدرجه لممارسة الشذوذ الجنسي.. أحمد حاول الهرب من صديقه فقتله وألقى جثته في الترعة.. تفاصيل

عقوبات تصل للإعدام .. البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب سن محمد راجح

أحمد موسى: هذا هو مصير جثة أبو بكر البغدادى.. شاهد

أحدث طلاق في الوسط الفني.. انفصال عمرو سعد عن زوجته بعد 11 عاما زواجا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد