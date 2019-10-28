Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشجان نبيل: السيدات اللاتى يتمتعن برفاهية مادية يستخدمن الخلع بشكل خاطئ

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
الدكتورة اشجان نبيل
الدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الاسرية والتطوير المجتم
Advertisements
توك شو
قالت الدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية والتطوير المجتمعي، إن هناك بعض السيدات يستخدمن قانون الخلع بشكل خاطئ، موضحة أن تركيبة المرأة تغيرات عن الماضي.

وأضافت أشجان نبيل، خلال حوارها ببرنامج "أصعب سؤال" الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسى، أن السيدة التى تستخدم الخلع بشكل خاطئ، هم السيدات التى تتمتع برفاهية مادية.

وأشارت أشجان نبيل إلى أن المشكلات كثيرة في البيوت والجميع يتحمل من أجل تربية الأولاد، مؤكدة أن هناك 11% من السيدات يستخدمن ال فلا يجب أن نضع قانون لتحويل الطلاق للضرر لـ خلع.

وأوضحت أشجان نبيل، أن مقترح النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بأن هناك بنود مقترحة لـ الخلع، وهي "الضعف الجنسي، عدم الأنفاق، وعدم القدرة على الإنجاب، والضرب المبرح، والتغيب عن المنزل لمدة سنتين،، الحبس في قضايا مخلة، التلبس بالخيانة مع أخرى، الزواج من سيدة أخرى، وعدم وجود أطفال ويقصد في هذا الشرط هو أن هناك أطفالا ولكن تعدوا سن الـ 18 وتريد الخلع، والعجز الجنسي، أو تكون أخته في الرضاعة"، وأن ذلك فى صالح المرأة مؤكدة أن هذه الأشياء ليست فى صالح المرأة.

وتابعت أشجان نبيل أن مقترحات وتصريحات، النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، عن قانون وبنود الخلع متناقضة، موضحة أن النائب يقول أن هذه البنود لصالح المرأة على الرغم من أنها عكس ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محام يؤيد قبول الخلع فى حالة العجز الجنسى فقط

ما بين مؤيد ومعارض| قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير الجدل ..حقوقيون: ربط الخلع بالعجز الجنسى مخالف للشريعة واهانة للمرأة.. وتخفيض سن الحضانة يعرض الأطفال للخطر

تفكير ذكورى.. رد عنيف من آمنة نصير على مقترح قصر الخلع على الضعف الجنسى

برلماني يكشف 11 حالة يجب فيها الخلع لحماية المرأة.. فيديو

استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة بخصوص دعاوى الخلع بالمحاكم.. فيديو

الضعف الجنسي والسفر خارج البلاد لسنتين.. مشروع قانون لتحديد حالات جديدة للخلع

ترشيحاتنا

محمد صلاح يصدم محبيه .. الإصابة تبعد نجم ليفربول عن الملاعب من أسبوع لـ 3 أسابيع

كواليس ثان جلسة محاكمة لـ محمد راجح.. ظهر هادئا واعترف بتهديده للقتيل: أيوه حصل

أخبار النادي الأهلي .. الأحمر يدرس التفاوض مع نجم إنبي.. والخطيب يناقش تطوير قناة النادي

حرمونا من أول فرحتنا.. والد محمود البنا أمام المحكمة: ما يكفنيش إعدامهم

حكم تشغيل القرآن في المنزل دون الاستماع إليه.. وهل يطرد الشياطين

اخبار الفن .. انفصال عمرو سعد عن زوجته.. قلة أدب وبهدلة.. خناقة ريهام سعيد VS جورج قرداحى.. ورطة محمد سعد لـ أحمد عز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد