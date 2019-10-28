أشجان نبيل: السيدات اللاتى يتمتعن برفاهية مادية يستخدمن الخلع بشكل خاطئ

قالت الدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية والتطوير المجتمعي، إن هناك بعض السيدات يستخدمن قانون الخلع بشكل خاطئ، موضحة أن تركيبة المرأة تغيرات عن الماضي.



وأضافت أشجان نبيل، خلال حوارها ببرنامج "أصعب سؤال" الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسى، أن السيدة التى تستخدم الخلع بشكل خاطئ، هم السيدات التى تتمتع برفاهية مادية.



وأشارت أشجان نبيل إلى أن المشكلات كثيرة في البيوت والجميع يتحمل من أجل تربية الأولاد، مؤكدة أن هناك 11% من السيدات يستخدمن ال فلا يجب أن نضع قانون لتحويل الطلاق للضرر لـ خلع.



وأوضحت أشجان نبيل، أن مقترح النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بأن هناك بنود مقترحة لـ الخلع، وهي "الضعف الجنسي، عدم الأنفاق، وعدم القدرة على الإنجاب، والضرب المبرح، والتغيب عن المنزل لمدة سنتين،، الحبس في قضايا مخلة، التلبس بالخيانة مع أخرى، الزواج من سيدة أخرى، وعدم وجود أطفال ويقصد في هذا الشرط هو أن هناك أطفالا ولكن تعدوا سن الـ 18 وتريد الخلع، والعجز الجنسي، أو تكون أخته في الرضاعة"، وأن ذلك فى صالح المرأة مؤكدة أن هذه الأشياء ليست فى صالح المرأة.



وتابعت أشجان نبيل أن مقترحات وتصريحات، النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، عن قانون وبنود الخلع متناقضة، موضحة أن النائب يقول أن هذه البنود لصالح المرأة على الرغم من أنها عكس ذلك.

