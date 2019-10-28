سكان شارع عزت باشا بالمطرية يشكون من تراكم أكوام القمامة

شكا المواطن أكرم سعودى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار تراكم القمامة فى شارع عزت باشا بجوار مركز شباب عين شمس التابع لحى المطرية.



وقال فى شكواه: نعانى من استمرار تراكم القمامة فى شارع عزت باشا التابع لحى المطرية ورغم التقدم بعدة شكاوى إلا أنه لم تتم الاستجابة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

