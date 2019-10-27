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آمنة نصير: سأكون أول الرافضين لقانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:06 م
الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير
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عمرو ممدوح
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إنه لا بد من الهدوء والحكمة البالغة لمعرفة مستجدات الزمان على ما ورثناه من تشريعات قديمة.

وأضافت آمنة نصير، في تصريحات تلفزيونية، أن الأزهر الشريف ليس من مسؤوليته التشريع، و سن القوانين يتم من جانب مجلس النواب، ويتم عرضها على الأزهر فيما بعد.

وأوضحت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الأصل في الزواج هو وجود قبول ورضاء من الطرفين، إلا أن الأمر ليس مجرد موافقة الطرفين فقط، وإغفال دور الولي، ومباركات الأهل والأقارب.

وعلقت على قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر لمجلس النواب، بأن ما جاء فيه مخالف لاستقرار الأسرة المصرية وسيتم رفضه، مشيرة إلى أنها سترفض تماما مواد مثل "ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين"، قائلة "سأكون أول الرافضين للقانون في مجلس النواب حال عرضه".
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