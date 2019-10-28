مشادة على الهواء بين برلمانى وأزهري عن الخلع والطلاق للضرر

وقعت مشادة كلامية على الهواء، بين النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف، والدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الاسرية والتطوير المجتمعي، أثناء الحديث عن الخلع و الطلاق للضرر.





حيث قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلات فى قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن المرأة خلال 3 أشهر تستطيع خلع زوجها.



وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «أصعب سؤال» الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسى، أن الشباب فى الماضي كانوا يبذلون مجهودا كبيرا فى الأعمال من أجل الحصول على الأموال والزواج، ولكن الآن نجد الآباء و الأسر هى من تتحمل كل شئ، والشباب يطلق بسهولة .



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن، العادات القديمة التى تربينا عليها، اختفت مؤكدًا أن الطلاق في الماضي كان عيبًا، ولكن الآن أصبح من الأشياء العادية، وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بنود مقترحة لـ الخلع، وهم : الضعف الجنسي ، عدم الأنفاق، و عدم القدرة على الإنجاب، و الضرب المبرح، و التغيب عن المنزل لمدة سنتين،، الحبس فى قضايا مخلة، التلبس بالخيانة مع أخري، الزواج من سيدة أخري، وعدم وجود أطفال ويقصد في هذا الشرط هو أن هناك أطفال ولكن تعدوا سن الـ 18 وتريد الخلع، و العجز الجنسي، وأختي فى الرضاعة"، وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الشروط تحمي المرأة، مؤكدًا أن هناك سيدات قامت بخلع زوجها وهي تعيش معه.



واختلف الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف، والدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الاسرية والتطوير المجتمعي، مع تصريحات النائب، وحدث المشادة، وهو ما جعل الإعلامي مصعب العباسى، يخرج لـ فاصل.