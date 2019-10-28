التشكيل النهائي لاتحاد طالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت الرعاية الاجتماعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن التشكيل النهائي لاتحاد طالبات منطقة الإسكندرية.



وشهد الانتخابات رئيس الإدارة المركزية، والوكيل الثقافي، وجاء تشكيل اتحاد الطالبات كالتالي: ·الطالبة ليلى محمد الشحات - أمينة للاتحاد، والطالبة ندى أسامة حسن - الأمينة المساعدة، والطالبة تقى محمد صبري - مقررة علمية، والطالبة رقية سعد محمود - مقررة ثقافية ودينية، والطالبة أسماء عبد الحليم الصافي - مقررة اجتماعية، والطالبة رحمة وائل عبد المنعم - مقررة فنية، والطالبة فرح أحمد المغازي - مقررة رياضية.



وأجريت الانتخابات تحت إشراف ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، ووفاء أبو زيد، موجه عام التربية الاجتماعية، ومسئولة الاتحاد رحاب أحمد راضي، وتكونت لجنة التحكيم من: نشوى الماوردي، وإيمان صقر، أعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية.



