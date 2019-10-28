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تعليم

التشكيل النهائي لاتحاد طالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
التشكيل النهائي لاتحاد
التشكيل النهائي لاتحاد طالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية
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محمد شحتة
أعلنت الرعاية الاجتماعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن التشكيل النهائي لاتحاد طالبات منطقة الإسكندرية.

وشهد الانتخابات رئيس الإدارة المركزية، والوكيل الثقافي، وجاء تشكيل اتحاد الطالبات كالتالي: ·الطالبة ليلى محمد الشحات - أمينة للاتحاد، والطالبة ندى أسامة حسن - الأمينة المساعدة، والطالبة تقى محمد صبري - مقررة علمية، والطالبة رقية سعد محمود - مقررة ثقافية ودينية، والطالبة أسماء عبد الحليم الصافي - مقررة اجتماعية، والطالبة رحمة وائل عبد المنعم - مقررة فنية، والطالبة فرح أحمد المغازي - مقررة رياضية.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، ووفاء أبو زيد، موجه عام التربية الاجتماعية، ومسئولة الاتحاد رحاب أحمد راضي، وتكونت لجنة التحكيم من: نشوى الماوردي، وإيمان صقر، أعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية.

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