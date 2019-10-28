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ثقافة

رئيس متاحف كينيا ينبهر بالحضارة المصرية في المتحف المصري بالتحرير

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
زار رئيس متاحف كينيا ونائبه اليوم الأحد، المتحف المصري بالتحرير، وكانت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف في استقباله.

وكان غرض الزيارة التعرف على اهم مقتنياته والعرض الجديد لـ"يويا وثويا"، واقسام المتحف مثل الداتا بيز وقسم التسجيل ومتحف الطفل والقسم التعليمى.

ورافقت الدكتورة شيرين أمين مسئولة متحف الطفل، رئيس متاحف كينيا وقدمت له شرحا، خاصة عن متحف الطفل والقسم التعليمى.

وقالت د.شيرين إن الضيف الكيني كان معجبا جدا بالآثار المصرية، وقال إنها لملوك عظام وتاريخ عظيم، وسالنى من اكثر ملك عظيم فى رأيي، فقلت كل فترة فى مصر القديمة ولها ملامحها الفنية والاقتصادية والسياسية، ورد قائلًا: بالفعل هو تاريخ عظيم.

وتابعت: كما شرحت له صباح عبد الرزاق فكرة قطعة الشهر التى يتم اختيارها وفقا لموضوع معين، مثل عرض ميريت آمون في مدخل المتحف، وقال انها فكرة جميلة لإبراز اهم القطع، كذلك المعارض المؤقتة ودورها فى ابراز موضوعات مختلفة من الحضارة المصرية، كما شرحت له مروة عبد الرازق فكرة مكتب التسجيل ونظامه بالمتحف.

وعن العرض الجديد ليويا وثويا، قالت إنه حاز اعجاب الضيف الكيني جدا، قال بالفعل المتحف يضم قطعا نادرة ومميزة، ومن الجميل عمل تغيير فى العرض.
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