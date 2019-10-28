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تعليم

منطقة الأقصر الأزهرية تعلن عن حاجتها لـ11 وظيفة شيخ معهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:37 ص
الأقصر الأزهرية تعلن
الأقصر الأزهرية تعلن عن حاجتها ل11 وظيفة شيخ معهد ابتدائي
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محمد شحتة
أعلنت إدارة التنسيق، بمنطقة الأقصر الأزهرية، عن حاجتها لـ11 وظيفة "شيخ معهد ابتدائي" بإدارتي إسنا شرق وإسنا غرب، وذلك عن طريق الندب، لحين شغل الوظائف بصفة رسمية.

وتضم معاهد إدارة إسنا شرق: (الشغب الابتدائي الأزهري، زرنيخ الابتدائي الأزهري، الأمير الابتدائي الأزهري، الحلة الابتدائي الأزهري، الدير الابتدائي الأزهري، محمد رجب الابتدائي بالمعلة، الحليلة الابتدائي الأزهري).

كما تضم معاهد إسنا غرب: (حاجر كومير الابتدائي الأزهري، الكيمان الابتدائي الأزهري، العضايمة الابتدائي الأزهري، محمد رجب الابتدائي الأزهري).

ويُشترط للتقدم للوظيفة الآتي: أن يكون حاصلا على مؤهل عالي (تربوي - مناسب) شرعي أو عربي، وإجازة التأهيل التربوي للمؤهل غير التربوي، وأن يكون المتقدم حاصلًا على (معلم أول أ بأقدمية سنتين) على الأقل، وأن يكون له تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في العامين السابقين، وألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاءات مؤثرة، أو مُحالًا إلى المحاكم التأديبية أو الجنائية.

وعلى الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة، التقدم بطلب مرفق به "بيان حالة" إلى إدارة التنسيق بالمنطقة، في موعد أقصاه الإثنين 2019/11/4.
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