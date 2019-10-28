أطعمة سيئة السمعة ومفيدة جدا لصحتك.. تعرف عليهم

أطعمة عديدة اتهمت انهاغير مفيدة للصحة لكنها فى المقابل تحتوى على العديد من الفوائد للجسم إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد



1- الملح



أكدت العديد من الدراسات على وجود علاقة مباشرة خفض تناول الملح والمعاناة من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب. على العكس ، عندما نتوقف عن استهلاك الصوديوم ، تطلق أجسامنا هرمونات وأنزيمات تزيد من ضغط الدم لدينا.



2. الفشار



الفشار يحتوي على مضادات أكسدة أكثر (تسمى البوليفينول) أكثر من الفواكه والخضروات. وتشير الدراسات إلى أن البوليفينول يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات كما لا يحتوي على أي نكهات مضافة صناعية.



3. الحليب كامل الدسم



الدهون الكاملة في اللبن تجلب الكثير من العناصر الغذائية الأساسية إلى أجسامنا ، بل وتجعل الدم أكثر مرونة لأنواع معينة من السرطان. بالإضافة إلى ذلك ، الحليب الكامل الدسم يساعدك في الواقع على أن تكون أكثر رشاقة ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكر



4. القهوة



اتهم الكافيين بتسببه في ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب وتلف الجهاز العصبي وما إلى ذلك.



ومع ذلك ، أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب القهوة يؤدي في الواقع إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر. كما وجد أن الذين يشربون القهوة أقل عرضة لأمراض مثل تليف الكبد ومرض السكري من النوع الثاني وحتى الأمراض العصبية مثل مرض الشلل الرعاش ومرض الزهايمر.

