بيت الزكاة: معاش شهري 1000 جنيه لأسرة شهيد لقمة العيش بالإسكندرية.. فيديو

أكد الدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة والصدقات أنه سيتم تقديم مساعدات لأسرة إبراهيم مسعود الذي توفي وهو يؤدي عمله بمحافظة الإسكندرية مؤكدا أنه سوف نحصل على العنوان الكامل وسنقدم الدعم لأسرته.





وأضاف أمين عام بيت الزكاة والصدقات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن سيتم معاش شهري لأسرته وسيكون على الأقل مبلغ 1000 جنيه ومن الممكن أن يكون أكبر من ذلك بناء على تعليمات من شيخ الأزهر.





وتابع أمين عام بيت الزكاة والصدقات أنه أيضا سيتم تقديم أجهزة الثلاجة والغسالة والبوتوجاز مشيرا إلى أنه سيكون هناك تلبية لكافة احتياجات أسرة شهيد لقمة العيش.

وأشار أمين عام بيت الزكاه والصدقات أن شهيد لقمة العيش عمل في ظروف صعبة معلقا "هما دول المصريين" فمن يعمل بالجهاز الإداري بالدولة هو فخر مصر.