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حوادث

إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة البلينا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
إتمام الصلح فى النزاع
إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة البلينا .. وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للعمل على إنهاء الخصومات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .

جاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية .
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