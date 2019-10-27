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توك شو

خبير شئون الإسلام السياسي: مقتل البغدادي ضربة قوية لتنظيم داعش

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:31 م
البغدادي
البغدادي
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توك شو
قال ماهر فرغلي الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي إن مقتل أبو بكر البغدادي مشهد مهم وحدث غير عادي لأنه شخصية إرهابية معروفة لدية ملف من الإرهاب ضخم جدًا وسياساته لهذا التنظيم أدت إلى تدمير مدن كثير في العراق وسوريا ، لافتًا إلى مقتل البغدادي سيؤثر على الحملة الإرهابية في العالم ويؤثر على هذا التنظيم وانهيار معنويات أفكاره .

وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هنا العاصمة المُذاع على قناة "سي بي سي" إن قتل البغدادي له معنى كبير بالنسبة للتنظيم الإرهابي كبير لأنه يعتبر رمز للتنظيم وقيادي وكان يدعي نفسه انه "القُرشي" ومنصب نفسه بـ "الخليفة" وهو القاضي الشرعي داخل التنظيم.

وأردف ماهر فرغلي إن مقتله سيؤثر فكريًا ومعنويًا و يدخل التنظيم في نزاعات لأن مثل هذة التنظيمات تتأثر بمقتل قائدها و من الصعب ان تستبدل قائد أخر وتدخل في مشاكل احيانًا و لكنهم قادرين على تجاوز هذه المشكلات لأن لديهم البديل وهو نائبة وسيتولى تلقائيًا ويقوم بإعادة هيكلة التنظيم، لافتًا إلى مقتل البغدادي ضربة قوية لأفرع هذا التنظيم في العالم

وأشار ماهر فرغلي إلى أن مقتل البغدادي سيكون له انعكاس خطير على مثل هذة التنظيمات وقد نشهد تنظيمات موازية من داعش او نسخة جديدة من داعش، موضحًا إلى أنهم دخلوا في مرحلة إنهيار التنظيم بالفعل لكن إذا كان الفكر موجود من الممكن ان يعيد تنظيم بناء نفسه بقيادات جديدة مثلما حدث مع القيادات التنظيمية السابقة.
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