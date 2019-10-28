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حوادث

ضبط 216 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 81 ألف حكم قضائى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 216 قطعة سلاح نارى بحوزة 198 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-
رشاش جرينوف، و (26) بندقية آلية، و (49) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة ، و (122) فرد محلى، و (588) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (25) خزينة متنوعة ، و (234) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (81149) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:
(361) حكم جناية، و (22937) حكم حبس جزئى، و (4600) حكم حبس مستأنف، و (41857) حكم غرامة، و (11394) حكم مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين ، ارتكبوا (11) حادث متنوعة .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (256) قضية مخدرات بحوزة (268) متهما، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 26,878 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 13,598 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,441 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 50 جراما )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 230 جراما )، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 558 جراما)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,610 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 410 جرامات)، و عدد (19018) قرصا مخدرا .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (67) متهما.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (201) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 11 سيارة ) .

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (26648) مخالفة مرورية، (30) قضية بيئة.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (82) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (7) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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