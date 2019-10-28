ضبط 216 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 81 ألف حكم قضائى

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 216 قطعة سلاح نارى بحوزة 198 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-

رشاش جرينوف، و (26) بندقية آلية، و (49) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة ، و (122) فرد محلى، و (588) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (25) خزينة متنوعة ، و (234) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (81149) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(361) حكم جناية، و (22937) حكم حبس جزئى، و (4600) حكم حبس مستأنف، و (41857) حكم غرامة، و (11394) حكم مخالفة.



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين ، ارتكبوا (11) حادث متنوعة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (256) قضية مخدرات بحوزة (268) متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 26,878 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 13,598 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,441 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 50 جراما )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 230 جراما )، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 558 جراما)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,610 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 410 جرامات)، و عدد (19018) قرصا مخدرا .



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (67) متهما.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.



و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (201) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 11 سيارة ) .



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (26648) مخالفة مرورية، (30) قضية بيئة.



و فى مجال فحص السائقين تم فحص (82) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (7) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

