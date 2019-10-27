«وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات».. ندوة في صحافة الأزهر بنات

افتتح قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمد وهدان، رئيس القسم، أولى ندوات الموسم الثقافي للعام الدراسي، بعنوان: «وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات».



شارك في الافتتاح الدكتور جمال النجار أستاذ الصحافة والإعلام، والدكتورة منى عبد الجليل أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة بالكلية، والدكتورة آيات رمضان أستاذ الصحافة المساعد بالقسم، وحسام الجداوي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام.



وقال الدكتور جمال النجار، إن الشائعة فن من فنون الاتصال، فالشائعة هي أسلوب من أساليب الإعلام، مؤكدًا أنها تتفق مع هوى الناس فنجدها تسري كما تسري النار في الهشيم، مشرًا إلى أن الشائعة قد تعتمد على جزء من الحقيقة لكنها تتضخم فيما بعد ولا تستطيع وسائل الإعلام إيقافها.



وألمح إلى أن الشائعة قد ظهرت في «حادثة الإفك»، وتناولت سيرة السيدة عائشة -رضي الله عنها-، مضيفًا: فالشائعة لا تتورع عن نيل الأعراض والأشخاص مهما علت أماكنهم.



وأشار الدكتور جمال النجار، إلى أن الشائعة تنتشر حال الغموض ونقص المعلومات وعدم دحضها الأمر الذي يتسبب في انتشارها بين الجماهير.



بدوره، نوه الدكتور محمد وهدان، بأن الكلمة أمانة ومسئولية ولذلك قال الله تعالى: «مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، فعلينا أن نقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى.



وواصل: «ليس كل ما يُقال يُصدّق والشائعات كانت موجودة منذ أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- ففي حادثة الإفك استشار الرأي العام ممثلًا في عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد صاحب السبعة عشر عامًا وبريرة الخادمة وعمر بن الخطاب ونجد القرآن الكريم ينذر من يشيع الشائعات في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ».



من جهتها، لفتت الدكتورة منى عبد الجليل، إلى أن الشائعات رغم قِدمها إلا أنها تُحدث نفسها باستمرار بتنوع وسائل الإعلام وتناولت العديد من الشركات التي شهدت انهيارا بمجرد إطلاق شائعات عنها.



بينما، نبهت الدكتورة دعاء حاتم المدرس بالقسم ومسئول الموسم الثقافي، على أن تداول الأقاويل دون التثبت من مصدرها بمثابة الضوء الأخضر لانطلاق الشائعات.



فيما أكدت الدكتورة سارة حمزة المدرس بالقسم ومسئول الموسم الثقافي، أن الشائعة هدفها تدمير ما يقابلها ولقد أشاع المشركون خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لتشتيت جيش المسلمين.



وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من قِبل الطالبات اللاتي بدورهن قمن بتوجيه الأسئلة التي تهدف لتجنب الوقوع في فخ الشائعات وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.