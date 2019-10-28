ضبط 12 قطعة سلاح نارى و10 قضايا مخدرات

قامت مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) بتكثيف تواجدها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالإشتراك مع قطاع الأمن العام لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من (البحيرة) مأوى لها وحائزى الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام .



أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. وذلك على النحو التالى :

ففى نطاق مديرية أمن الدقهلية تم ضبط عدد (8) قطع سلاح نارى عبارة عن ( 2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 3 فرد محلى- 23 طلقة مختلفة الأعيرة ) بحوزة (8) متهمين .

ضبط عدد (7) قضايا مخدرات بلغت كمية المضبوطات ( 8 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر - 290 جرام من مخدر الحشيش) بحوزة (7) متهمين ، و تنفيذ عدد (913) حكم متنوع ( 2 جناية – 432 حبس جزئى ومستأنف – 299 غرامة و 180مخالفة) ، و ضبط عدد (8) قضايا صيد بالكهرباء .



وفى نطاق مديرية أمن بورسعيد تم ضبط (2) قطعة سلاح نارى (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة متهمان، و ضبط عدد (3) قطع سلاح أبيض ، بحوزة 3 عاطلين ، و ضبط قضية مخدرات "إتجار" بلغت كمية المضبوطات (46 قرص مخدر) بحوزة عاطلين ، و تنفيذ عدد (266) حكم ( جناية- حبس جزئى ومستأنف– غرامة- مخالفة)، و ضبط ( 2 مركب خشبى بدون ترخيص والصيد المخالف بالجر - 2 عدة جر مخالفة بطول 325 متر - 6 شباك تحاويط مخالفة بطول 350 متر - 3 شباك طراحة مخالفة بطول 200 متر) .



وفى نطاق نطاق مديرية أمن دمياط تم ضبط (2) قطعة سلاح نارى (بندقية آلية - فرد محلى - 5 طلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة متهمان ، و ضبط عدد (2) قضية مخدرات "إتجار" بلغت كمية المضبوطات ( 25 جرام من مخدر الهيروين - 80 جرام من مخدر الحشيش) بحوزة عاطلين ، و تنفيذ عدد (230) حكم متنوع (6 جناية- 120 حبس "جزئى ومستأنف" - 54 غرامة - 50 مخالفة) ، و ضبط ( 3 مخالفات إلقاء مخلفات بغير الأماكن المُخصصة لها - 3 ماكينة ضخ مياه بدون ترخيص - 2 مولد كهرباء بدون ترخيص – 1 محل لبيع الأدوية البيطرية بدون ترخيص - 6 مخالفات لقانون البيئة - 5 مزارع لتربية الدواجن بدون ترخيص - 1 محل بيع أعلاف بدون ترخيص) .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات