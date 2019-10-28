أغربها النوم .. 6 طرق تساعدك على استعادة لون بشرتك

يتغير لون البشرة نتيجة الكثير من العوامل منها: التعرض لآشعة الشمس، التقدم في العمر، والتغيرات الهرمونية لذلك يجب عليكي الاهتمام بها ومحاولة استعادة لون البشرة وصحتها.
طرق تساعدك على استعادة لون البشرة الطبيعي:
شرب كميات كافية من الماء
لأنه يرطب البشرة ويجعلها تبدو ممتلئة وناعمة، ويقلل من ظهور حب الشباب عن طريق التقليل من تركيز الدهون في البشرة.
النظام الغذائي الصحي:
فالغذاء الصحي يساعد على استعادة نضارة البشرة من خلال التقليل من تناول السكريات التي تؤدي إلى تصلب الكولاجين وشيخوخته،
تناول الخضراوات والفاكهة:
فيجب عليكي الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
إزالة المكياج قبل النوم:
لان الميكب يؤدي إلى ظهور الشحوب للبشرة، بالاضةفة إلى سد مسام البشرة وظهور الالتهابات.
أخذ قسط كاف من النوم:
فالنوم 7-8 ساعات يوميًا، نتيجة مساعدته في تجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة الطبيعية للبشرة.
استخدام واقي الشمس:
وضعه قبل التعرض لأشعة الشمس وإعادة وضعه كل ساعتين لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجيّة الضارة بالبشرة.
طرق تساعدك على استعادة لون البشرة الطبيعي:
شرب كميات كافية من الماء
لأنه يرطب البشرة ويجعلها تبدو ممتلئة وناعمة، ويقلل من ظهور حب الشباب عن طريق التقليل من تركيز الدهون في البشرة.
النظام الغذائي الصحي:
فالغذاء الصحي يساعد على استعادة نضارة البشرة من خلال التقليل من تناول السكريات التي تؤدي إلى تصلب الكولاجين وشيخوخته،
تناول الخضراوات والفاكهة:
فيجب عليكي الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
إزالة المكياج قبل النوم:
لان الميكب يؤدي إلى ظهور الشحوب للبشرة، بالاضةفة إلى سد مسام البشرة وظهور الالتهابات.
أخذ قسط كاف من النوم:
فالنوم 7-8 ساعات يوميًا، نتيجة مساعدته في تجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة الطبيعية للبشرة.
استخدام واقي الشمس:
وضعه قبل التعرض لأشعة الشمس وإعادة وضعه كل ساعتين لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجيّة الضارة بالبشرة.