أغربها النوم .. 6 طرق تساعدك على استعادة لون بشرتك

يتغير لون البشرة نتيجة الكثير من العوامل منها: التعرض لآشعة الشمس، التقدم في العمر، والتغيرات الهرمونية لذلك يجب عليكي الاهتمام بها ومحاولة استعادة لون البشرة وصحتها.



طرق تساعدك على استعادة لون البشرة الطبيعي:



شرب كميات كافية من الماء

لأنه يرطب البشرة ويجعلها تبدو ممتلئة وناعمة، ويقلل من ظهور حب الشباب عن طريق التقليل من تركيز الدهون في البشرة.





النظام الغذائي الصحي:

فالغذاء الصحي يساعد على استعادة نضارة البشرة من خلال التقليل من تناول السكريات التي تؤدي إلى تصلب الكولاجين وشيخوخته،





تناول الخضراوات والفاكهة:

فيجب عليكي الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.





إزالة المكياج قبل النوم:

لان الميكب يؤدي إلى ظهور الشحوب للبشرة، بالاضةفة إلى سد مسام البشرة وظهور الالتهابات.





أخذ قسط كاف من النوم:

فالنوم 7-8 ساعات يوميًا، نتيجة مساعدته في تجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة الطبيعية للبشرة.





استخدام واقي الشمس:

وضعه قبل التعرض لأشعة الشمس وإعادة وضعه كل ساعتين لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجيّة الضارة بالبشرة.

