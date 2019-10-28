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مرأة

أغربها النوم .. 6 طرق تساعدك على استعادة لون بشرتك

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يتغير لون البشرة نتيجة الكثير من العوامل منها: التعرض لآشعة الشمس، التقدم في العمر، والتغيرات الهرمونية لذلك يجب عليكي الاهتمام بها ومحاولة استعادة لون البشرة وصحتها.

طرق تساعدك على استعادة لون البشرة الطبيعي:

شرب كميات كافية من الماء
لأنه يرطب البشرة ويجعلها تبدو ممتلئة وناعمة، ويقلل من ظهور حب الشباب عن طريق التقليل من تركيز الدهون في البشرة.


النظام الغذائي الصحي:
فالغذاء الصحي يساعد على استعادة نضارة البشرة من خلال التقليل من تناول السكريات التي تؤدي إلى تصلب الكولاجين وشيخوخته،


تناول الخضراوات والفاكهة:
فيجب عليكي الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.


إزالة المكياج قبل النوم:
لان الميكب يؤدي إلى ظهور الشحوب للبشرة، بالاضةفة إلى سد مسام البشرة وظهور الالتهابات.


أخذ قسط كاف من النوم:
فالنوم 7-8 ساعات يوميًا، نتيجة مساعدته في تجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة الطبيعية للبشرة.


استخدام واقي الشمس:
وضعه قبل التعرض لأشعة الشمس وإعادة وضعه كل ساعتين لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجيّة الضارة بالبشرة.
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