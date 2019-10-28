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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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فيديو جراف

موجز الأنباء| مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.. تأجيل ثاني جلسات محاكمة قتلة شهيد الشهامة .. صلاح يهدى الفوز لليفربول ويخرج مصابا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، كان اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي... ولمزيد من التفاصيل

أعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا لجلسة الأحد 17 نوفمبر لسماع مرافعات المحامين سواء للمجني عليه أو المتهمين.... ولمزيد من التفاصيل

قلب فريق ليفربول الطاولة علي توتنهام بفوز مثير فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب آنفيلد فى الجولة العاشرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز... ولمزيد من التفاصيل

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