بعد قضية القاتل محمود راجح.. حنفي: المادة 80 من الدستور لا تسمح بتعديل قانون العقوبات ليتساوى أمامها الطفل والبالغ.. برلمانيون يتقدمون بتعديلات تصل للإعدام لوقف العنف المجتمعي

عبلة الهوارى تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات على الطفل لتصل للإعدام

خالد حنفى: المادة 80 من الدستور لا تسمح بتعديل قانون العقوبات على الطفل أكثر من 20 عاما

رانيا علوانى تتقدم بمقترح لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي



هزت قضية القاتل محمود راجح لمحمود البنا الرأى العام بمصر، وشهدت الفترة الأخيرة طلبات بإعدام راحج حتى وإن كان دون الـ 18 عاما، وتغيير قانون العقوبات ليعامل الطفل كالبالغ خاصة فى جرائم القتل ولكن النزول بسن الطفولة لـ 15 عاما لتطبيق قانون العقوبات فى جرائم القتل امر مخالف للدستور المصرى فى مادتة الـ 80، حسب ما اكده النائب خالد حنفى، وكان لبعض نواب البرلمان رأى اخر وهو تشديد قانون العقوبات لمن دون الـ 18 عاما ليصل للأعدام.



فى البدايه، أعلنت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة قانون العقوبات الخاصة بالأطفال لتوقيع عقوبات إضافية عليهم في هذه الحالات.



وقالت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أبرز الحالات التي سيتضمنها تعديل القانون ارتكاب الطفل جرائم القتل والإتجار في المواد المخدرة، موضحة أن العقوبات التي وردت في القانون غير كافية لردع هذه الفئة من الاطفال الاقل من 18 عامًا وتعديلها أصبح أمر ضروري لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي التي أصبحت تهدد سلم المجتمع المصري.



وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن من أهم العقوبات التي تضمنها التعديل هي عقوبات تصل للإعدام شنقًا في حالة القتل العمد مع سبق الترصد، بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.



ومن جانبه قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 80 من الدستور تنص على :"يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.



وتابع خالد حنفى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ايضا الاتفاقيات الدولية بشأن الطفل والملتزمة بها مصر تنص على ان كل من هو دون الثامنة عشرة عاما فهو طفل، ولا يجوز معاملته معاملة البالغين،مضيفا كل القوانيين ومنها قانون العقوبات ملتزم بما نصت عليه المادة 80،لذا لا يمكن معاقبة من هو دون 18 عاما، مثل عقوبة البالغين جنائيا.



تعديل:" قانون العقوبات بشأن الطفل له ابعاد دستورية واتفاقيات دولية ويجب دراستها جيدا".



وأكد عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، لا يوجد فى القانون ما يمنع تشديد العقوبات من حيث المدد بالنسبة للجناه من الاطفال لتصبح شبه مؤبدة ولكن لا تصل للمؤبد، معبقا:" ممكن تعدل اقصى عقوبة على الطفل لتصل لـ 20 عاما بدلا من 15 سنه".



وفى تعتزم الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس النواب، التقدم بمقترح لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي التي أصبحت تهدد سلم المجتمع المصري وتروع الآمنين.



وجاء مقترح الدكتورة رانيا علواني والتي تعتزم التقدم به للبرلمان بعد تزايد ظاهرة العنف المجتمعي واستغلال البعض لرأفة القانون جنائيًا بحديثي السن، وانتشار ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء وغيرها.



ويمثل مقترح الدكتورة رانيا علواني لتعديل بعض مواد قانون العقوبات خطوة لمواجهة الظواهر السلبية التي طرأت على المجتمع المصري وتهدد أمنه خلال السنوات الماضية، من منطلق ضرورة تحديث التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع وأصبحت متسارعة في السنوات الأخيرة.



يأتي ذلك بعد أن أثبتت محكمة الأحداث بشبين الكوم ثبوت سن القاتل محمد راجح أقل من 18 عاما من واقع الأوراق الرسمية وتبين لدي المحكمة ثبوت السن القانوني له.



وعلي ضوء ذلك فإن القضية سوف تستكمل في محكمة الأحداث ولن يتم نقلها لمحكمة الجنايات لأن مرتكب الجريمة حدث تحت السن القانوني.



بدأت محكمة الأحداث بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، سماع شهادات الشهود في قضية مقتل الشاب محمود البنا شهيد الشهامة علي يد المتهم محمد راجح ورفاقه بعد منعهم من التعدي علي فتاة بالشارع.



يذكر أن عدد الشهود المطلوبين من قبل المحكمة 7 شهود للإدلاء بشهادتهم تجاه الواقعة.



وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.