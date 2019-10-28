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حوادث

محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث عنف الموسكي اليوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
محاكمة 9 متهمين
محاكمة 9 متهمين
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أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة 28 أكتوبر للاطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
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