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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل أن يتحول لكابوس .. 3 حيل لنسف الكرش أثناء النوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بدون ريجيم قاسٍ يمكنك حرق الدهون العنيدة فى منطقة البطن والأرداف بمجموعة مشروبات سريعه وصحية فى الوقت نفسه تساعد على حرق الدهون بجانب إتباع نظام غذائى معتدل لإنقاص الوزن.. إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

بمشروب الشاي الأخضر والجنزبيل

المكونات

2 ملعقة كبيرة من أوراق المريمارية
2 عود نعناع أخضر طازج
ماء ساخن
نصف ملعقة من الجنزبيل
ملعقة شاى أخضر

طريقة تخسيس الوزن بدون ريجيم ومكونات وطريقة تطبيق مشروب الشاي الأخضر والجنزبيل

فى وعاء به ماء اغلي النعناع والجنزبيل ثم اضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيه منقوعا لمدة 5 دقائق، ثم صفيه بالمصفاة وحليه بملعقة سكر وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.

مشروب ورق الغار وإكليل الجبل

المقادير

2 ملعقة كبيرة من أوراق الغار
ملعقتان من إكليل الجبل
ماء ساخن

طريقة تطبيق المشروب

فى وعاء به ماء اغلي أوراق الغار وإكليل الجبل واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفيه بالمصفاة وتناول كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم ..

مشروب ورق الكمون والقرفة

مكونات

ملعقتان من الكمون
ملعقة من القرفة
نصف ملعقة من الزعتر

طريقة تطبيقه:

فى وعاء على النار ضعي الكمون والقرفة والزعتر لمدة 3 دقائق ثم قومي بتصفيته وتناولى كوبا منه لى كوبين منه على مدار اليوم لمدة 21 يوما وستدهشين بالنتيجة ..

ويفضل تناول تلك المشروبات قبل النوم لحرق أسرع للدهون وتعزيز الايض وأنت تنعمين بالأحلام.
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