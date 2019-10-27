فورد تكشف عن موعد تدشين موستنج SUV

أصدرت فورد الرسم التخطيطي الرسمي الثاني للـ SUV الكهربائية المستوحاة من موستنج، كما أكدت أن تاريخ الكشف العالمي لها في 17 نوفمبر 2019، وستظهر السيارة خلال حدث خاص في لوس أنجلوس قبل معرض لوس أنجلوس للسيارات.



يكشف الرسم الجديد عن خطوط جسم الـ SUV القادمة، التي توضح صلتها بموستنج، وتشتمل على خطوط قوية على الجانبية، وغطاء محرك منحدر، كما يُظهر المصابيح الأمامية المستمد تصميمها من موستنج.



لا يُعرف الكثير حتى الآن عن الـ SUV الكهربائية المستوحاة من موستنج، بصرف النظر عن النطاق الكهربي المستهدف الذي يزيد عن 600 كم لكل شحنة حسب دورة WLTP، وتشير التقارير إلى أنها ستصبح متوفرة بكل من نظامي الدفع الكلي والخلفي.



يذكر أنه سيتم إطلاق مبيعات الـ SUV الكهربائية الجديدة المستوحاة من موستنج في أواخر 2020، وتشير التقارير الأخيرة أنه سيتم تسويقها باسم ماخ E، وسيحصل العملاء أيضًا على عامين من الشحن المجاني، وستعلن فورد عن المزيد من التفاصيل واسمها النهائي خلال هذا الحدث الخاص، وحتى ذلك الحين، كونوا على ترقب.