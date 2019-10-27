علي جبر يكشف سبب مظاهرات لبنان: لا رجوع للوراء مرة ثانية

قال الإعلامي علي جبر، إننا لم نشهد هذا العدد الكبير يتظاهر في لبنان، مشيرا إلى أن أي دولة في العالم ينزل هذا العدد فيها إلى الشارع فترحل بعد 5 دقائق، إلا أن هناك اصرار من السلطة على البقاء رغم استمرار المظاهرات لـ12 يوم.



وأضاف علي جبر، في تصريحات تلفزيونية، أن لبنان ما بعد أكتوبر غير لبنان ما قبل هذا الشهر، مشيرا إلى أن نصف البلد شباب، وهناك بطالة وصلت إلى نسبة 30%، مؤكدا أن لبنان بها نسبة كبيرة جدا من الهجرة.



وأوضح الإعلامي علي جبر، أن لبنان كان لا يتسع لأبناءه، إلا أن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة، فلم يعد يستقبل الكثير من دول العالم لشباب لبنان، لذلك وصلنا إلى نقطة الذروة.



وأكد أنه لم يستوعب اللبنانين ما يحدث لهم، وقرروا تغيير مصيرهم، فكانت ضرائب الواتس اب هي القشة التي قسمت ظهر البعير، قائلا: "لا رجوع للوراء مرة ثانية، ولم يعود اللبنانين إلى منازلهم قبل تغيير السلطة".

