Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي جبر يكشف سبب مظاهرات لبنان: لا رجوع للوراء مرة ثانية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:22 م
الإعلامي علي جبر
الإعلامي علي جبر
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي علي جبر، إننا لم نشهد هذا العدد الكبير يتظاهر في لبنان، مشيرا إلى أن أي دولة في العالم ينزل هذا العدد فيها إلى الشارع فترحل بعد 5 دقائق، إلا أن هناك اصرار من السلطة على البقاء رغم استمرار المظاهرات لـ12 يوم.

وأضاف علي جبر، في تصريحات تلفزيونية، أن لبنان ما بعد أكتوبر غير لبنان ما قبل هذا الشهر، مشيرا إلى أن نصف البلد شباب، وهناك بطالة وصلت إلى نسبة 30%، مؤكدا أن لبنان بها نسبة كبيرة جدا من الهجرة.

وأوضح الإعلامي علي جبر، أن لبنان كان لا يتسع لأبناءه، إلا أن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة، فلم يعد يستقبل الكثير من دول العالم لشباب لبنان، لذلك وصلنا إلى نقطة الذروة.

وأكد أنه لم يستوعب اللبنانين ما يحدث لهم، وقرروا تغيير مصيرهم، فكانت ضرائب الواتس اب هي القشة التي قسمت ظهر البعير، قائلا: "لا رجوع للوراء مرة ثانية، ولم يعود اللبنانين إلى منازلهم قبل تغيير السلطة".
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد هدفه اليوم.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

اغتصبها البغدادي 18 شهرا.. من هي كايلا مولر التي أطلق ترامب اسمها على عملية تصفية زعيم داعش

حازم إمام يحسم الجدل بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة

نهاية زعيم داعش.. نقل رفات البغدادي إلى دولة عربية

أحمد موسى: لا أستبعد إقامة عزاء للبغدادي في هاتين الدولتين ..فيديو

رقم كبير جدا.. سوريا الديمقراطى تكشف عدد معتقلي داعش داخل سجونها ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد