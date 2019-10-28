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توك شو

تخزين 5 ملايين متر من المياه .. محافظ شمال سيناء يهنئ الأهالي بسيول اليوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
سد الروافعة
سد الروافعة
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عمرو ممدوح
قال محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يقدم التهنئة لأهالي سيناء بسبب السيول التي شهدتها المحافظة، مشيرا إلى أنه حين يتم التصدي للسيول في سيناء تكون مفيدة للأهالي.

وأضاف شوشة، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم تخزين 5 مليون متر مكعب من المياه في سد الروافعة، مشيرا إلى أن طول السد يصل إلى 130 متر، وتم وصول المياه إلى هذا الحد.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن الخسائر التي حدثت جراء السد بسيطة وتم السيطرة عليها، مشيرا إلى أنه كان متواجد طوال اليوم مع الأهالي، ولمس سعادتهم بالسيول وبالسيطرة عليها.
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