الأرصاد الجوية: منصة إعلامية أرهبت الشعب وسخرنا منها بـ إعصار حمادة ..فيديو

أكد الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن إحدى المنصات الإعلامية حاولت ترهيب الشعب وهيئة الأرصاد تصدت لذلك، وكنا على قدر المسئولية وأخبرنا المواطنين بجميع الحقائق، مؤكدًا أن ما حدث هو منخفض جوي ، وهو معتاد أن يكون موجودًا في هذا الوقت من السنة ويسمى "منخفض قبرص".





وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" عبر فضائية، أن لا يوجد إعصار بهذه المنطقة وأطلقنا اسم "حمادة" للسخرية من تلك الشائعة.





وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البيانات التي خرجت من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتحذير المواطنين من الخروج من المنازل؛ خوفا على الناس من أمطار رعدية والصواعق التي من الممكن أن تصيب المواطنين.



