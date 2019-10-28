مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. رئيس جامعة أسوان: تنظيم الفعاليات الفنية يؤكد استرداد مصر لقوتها الناعمة.. صور

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الفعاليات الفنية والثقافية والشبابية المكثفة التى تشهدها أسوان ومنها مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى تساهم فى إسترداد مصر لدورها الريادى وقوتها الناعمة فى أفريقيا ، وتتماشى مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.



وأوضح أحمد غلاب أن أسوان اختلفت تماماَ منذ إعلان الرئيس السيسى أنها عاصمة الشباب الإفريقى ، وتشهد فعاليات متلاحقة بمشاركة الأشقاء الأفارقة حتى أصبحت الأنظار تتجه بقوة إلى أسوان فى الفترة الأخيرة .



وكان رئيس جامعة أسوان شارك في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى بمعبد فيله بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والسفيرة نبيله مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، والملحق الثقافى الصينى شى يو وين.



وأضاف رئيس جامعة أسوان أن إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقى له مردود إيجابى كبير للغاية فى كافة المجالات ، لأن أفريقيا تسمى القارة الشابة نظرًا لأن 40 % من سكان القارة من الشباب ، علاوة على أن أسوان تعتبر البوابة الجنوبية لمصر على القارة السمراء.



ومن جانبه أشار الدكتور السيد عويس عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان أننا حرصنا على المشاركة فى هذا المهرجان الأفرو صينى بوفد برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك فى إطار حرصنا على المشاركة فى كافة الفعاليات التى تتعلق بالشأن الإفريقي على أرض أسوان.



وأوضح السيد عويس أن جامعة أسوان أنشأت معهدًا للدراسات والبحوث الإفريقية منذ عامين لدراسة كافة التخصصات من أجل زيادة التعاون والتواصل مع أشقائنا فى القارة الإفريقية ، ونقوم حاليًا بإعداد برتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الإفريقية من أجل زيادة عدد الطلاب الأفارقة الوافدين للدراسة فى المعهد وتبادل الدارسين وأعضاء هيئة التدريس .