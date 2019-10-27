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رياضة

تصريح مستفز من أسطورة مانشستر يونايتد عن محمد صلاح.. وجمهور ليفربول يرد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:37 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
انتقد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق ، المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، خلال مباراته اليوم أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن صلاح قاد ليفربول لانتصار هام على حساب ضيفه نادي توتنهام بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة العاشرة من البريميرليج، حيث أحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء.

وقال نيفيل أثناء تعليقه على مباراة اليوم:"محمد صلاح ، لازالت لديه نفس العادة بالدخول لمنطقة جزاء الخصم والسقوط للحصول على ضربة جزاء ، إنه أداءًا مسرحيًا من صلاح."

واستفز التعليق جماهير ليفربول على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ،ووجهت وصلات من السباب والانتقادد لنيفيل ، وطالب البعض بعدم تعليقه على أي مباراة لليفربول.

ومن المعروف العداوة الكبيرة بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد ، فهما أكبر ناديين في الدوري الإنجليزي ، وهما أصحاب أكثر عدد من الألقاب في إنجلترا.
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