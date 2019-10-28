أحلى من المطاعم .. طريقة مجربة وسريعة لتحضير البيتزا

البيتزا من الأطباق التى التى يفضلها الكبار والصغار ويمكن التجديد فى تقديمها وتحضيرها بمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى وقدميها لأطفالك فى المدرسة.



المقادير لعمل البيتزا..



20 جرام خميرة فورية

2 كوب ماء

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 كيلو دقيق

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

3 ملاعق زيت زيتون

30 جرام سكر

بصل احمر شرائح

جبنة مدخنة مبشورة

موتزاريلا

2 كوب شرائح دجاج مسلوق



طريقة التحضير لعمل البيتزا ..



أبدئى فى إضافة الدقيق مع السكر الملح والخميرة مع التوابل ثم أضيفي الماء تدريجيا وأعجني جيدًا وأدهني العجين بزيت زيتون و اتركيها لتتخمر..



فى صينية الفرن افردي العجينة وضعى صوص البيتزا ومكونات الحشوة وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة.