Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كريم عبدالعزيز يكشف موعد عرض فيلم 1919

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه سعيد جدا لعمله مع الفنان أحمد عز خلال مشاركته فى فيلمه الجديد، وأن أحمد عز ممثل له قيمة وسط زملائه.

أضاف الممثل كريم عبدالعزيز خلال مشاركته فى برنامج "القاهرة_الأن" المذاع على قناة "الحدث"، أن فيلمه الجديد قصته مستوحاة من رواية 1919، وأن تكلفة الفيلم ضخمة جدا.

وأوضح كريم عبدالعزيز أنه سيتم عرض فيلمه الجديد فى يناير 2020، مشيرا إلى أنه من عشاق عبدالرحمن الأبنودي.

وأشار الفنان كريم عبدالعزيز إلى السبب الأكبر فى تكوين شخصيته المحبوبة حاليا هو والده، وأنه مرتبط جدا بشخصية والده ويفتخر به جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة تخض.. كريم فهمي يعلق على أول ظهور لـ أحمد عز وكريم عبد العزيز فى كواليس كيره والجن

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لـ فيلم كيره والجن 1919

رشا شكر تكتب.. الفيل الأزرق ٢ أحد قصص نجاح السينما المصرية

ترشيحاتنا

محاولا إخفاء وجهه.. ننشر لحظة خروج راجح قاتل شهيد الشهامة من المحكمة.. فيديو

نهاية زعيم داعش.. نقل رفات البغدادي إلى دولة عربية

محمد سعد يضع أحمد عز وعلاء الدين في ورطة .. تفاصيل

آمنة نصير: سأكون أول الرافضين لقانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر

مش هتصدق.. شاهد رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

تدلع براحتها .. ياسمين صبري تتألق بملابس رياضية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد