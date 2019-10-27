كريم عبدالعزيز يكشف موعد عرض فيلم 1919

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه سعيد جدا لعمله مع الفنان أحمد عز خلال مشاركته فى فيلمه الجديد، وأن أحمد عز ممثل له قيمة وسط زملائه.



أضاف الممثل كريم عبدالعزيز خلال مشاركته فى برنامج "القاهرة_الأن" المذاع على قناة "الحدث"، أن فيلمه الجديد قصته مستوحاة من رواية 1919، وأن تكلفة الفيلم ضخمة جدا.



وأوضح كريم عبدالعزيز أنه سيتم عرض فيلمه الجديد فى يناير 2020، مشيرا إلى أنه من عشاق عبدالرحمن الأبنودي.



وأشار الفنان كريم عبدالعزيز إلى السبب الأكبر فى تكوين شخصيته المحبوبة حاليا هو والده، وأنه مرتبط جدا بشخصية والده ويفتخر به جدا.

