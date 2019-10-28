موجز السوشيال ميديا.. ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي .. ومنى زكي ترقص على أغنية ملطشة القلوب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بعد وصفها بـ قليلة الأدب.. ريهام سعيد ترد على جورج قرداحى بفيديو ساخر | شاهد
الجمهور يغازلها.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد
بـ الأبيض والأسود.. شاهد| هند صبرى فى أحدث ظهور لها
منى زكي ترقص على أغنية ملطشة القلوب .. شاهد
مش هتصدق.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بـ سيشن خرافي | شاهد
أجمل كيرفي في مصر.. نرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بـ هذه الصور | شاهد
هعدى الخمسين لحد ما لاقي راجل محترم أتجوزه.. رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد.. شاهد
بعد وصفها بـ قليلة الأدب.. ريهام سعيد ترد على جورج قرداحى بفيديو ساخر | شاهد
الجمهور يغازلها.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد
بـ الأبيض والأسود.. شاهد| هند صبرى فى أحدث ظهور لها
منى زكي ترقص على أغنية ملطشة القلوب .. شاهد
مش هتصدق.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بـ سيشن خرافي | شاهد
أجمل كيرفي في مصر.. نرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بـ هذه الصور | شاهد
هعدى الخمسين لحد ما لاقي راجل محترم أتجوزه.. رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد.. شاهد